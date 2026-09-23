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23.09.2026 16:29:00

Datadog A Aktie News: Datadog A gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Datadog A Aktie News: Datadog A gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Datadog A. Im NASDAQ-Handel gewannen die Datadog A-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Datado a
210.51 CHF 4.20%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Datadog A zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 250,92 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'716 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Datadog A-Aktie bis auf 254,59 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 252,62 USD. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111'837 Stück gehandelt.

Bei 292,35 USD markierte der Titel am 06.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Bei einem Wert von 98,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 60,86 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Datadog A am 06.08.2026. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Datadog A einen Umsatz von 826.76 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Datadog A ein EPS in Höhe von 2,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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