Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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22.09.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A präsentiert sich am Dienstagabend fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Datadog A. Die Datadog A-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 248,30 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 248,30 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'772 Punkten steht. Bei 249,19 USD erreichte die Datadog A-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 245,67 USD. Zuletzt wechselten 302'486 Datadog A-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,35 USD. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Datadog A-Aktie. Bei 98,22 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 152,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 lud Datadog A zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.12 Mrd. USD – ein Plus von 35,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Datadog A 826.76 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,53 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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