Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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22.09.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Datadog A. Die Datadog A-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 245,96 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 245,96 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'768 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Datadog A-Aktie sogar auf 248,01 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 245,67 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 135'346 Stück.
Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 292,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,86 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 60,07 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Datadog A-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 06.08.2026 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Datadog A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.12 Mrd. USD im Vergleich zu 826.76 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Datadog A einen Gewinn von 2,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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