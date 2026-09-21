Datadog A Aktie News: Anleger decken sich am Abend mit Datadog A ein

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 5,4 Prozent auf 242,45 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'768 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Datadog A-Aktie bisher bei 242,76 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 229,73 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 266'449 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 292,35 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,58 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (98,22 USD). Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 146,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Datadog A-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Datadog A am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,01 USD im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Datadog A einen Umsatz von 826.76 Mio. USD eingefahren.

Die Datadog A-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,53 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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