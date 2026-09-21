Datadog A Aktie News: Datadog A gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 237,81 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'721 Punkten notiert. Die Datadog A-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 238,00 USD aus. Bei 229,73 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 75'003 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 292,35 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Datadog A-Aktie. Bei 98,22 USD erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 58,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Datadog A am 06.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.12 Mrd. USD – ein Plus von 35,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Datadog A 826.76 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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