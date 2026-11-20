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20.11.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A gibt am Freitagabend ab
Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Datadog A-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 161,34 USD ab.
Um 20:26 Uhr fiel die Datadog A-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 161,34 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 6'982 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Datadog A-Aktie bisher bei 160,29 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 165,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 537'728 Datadog A-Aktien umgesetzt.
Bei 300,43 USD erreichte der Titel am 13.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 86,21 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 98,22 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 39,13 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Datadog A-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Datadog A veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Datadog A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 885.65 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.20 Mrd. USD ausgewiesen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,75 USD je Datadog A-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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