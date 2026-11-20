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20.11.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 163,39 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 163,39 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'110 Punkten notiert. Die Datadog A-Aktie gab in der Spitze bis auf 160,88 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 165,00 USD. Der Tagesumsatz der Datadog A-Aktie belief sich zuletzt auf 271'162 Aktien.
Am 13.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 300,43 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 83,87 Prozent. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,22 USD. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 66,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus. Datadog A liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,17 Prozent auf 1.20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 885.65 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Datadog A am 18.02.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,75 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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