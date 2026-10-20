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20.10.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A tendiert am Dienstagabend südwärts
Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Datadog A-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 257,78 USD ab.
Der Datadog A-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 257,78 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'716 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Datadog A-Aktie bis auf 252,98 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 257,21 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 203'182 Datadog A-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 13.10.2026 auf bis zu 300,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Datadog A-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,22 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie.
Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 06.08.2026 äusserte sich Datadog A zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 826.76 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Datadog A dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2026 2,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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