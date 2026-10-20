Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 257,59 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'731 Punkten steht. In der Spitze büsste die Datadog A-Aktie bis auf 252,98 USD ein. Bei 257,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 74'750 Datadog A-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.10.2026 auf bis zu 300,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 14,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 61,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Datadog A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Datadog A gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte Datadog A einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent auf 1.12 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 826.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2026 2,54 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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