Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend in Grün

Um 20:26 Uhr ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 234,39 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'653 Punkten steht. Die Datadog A-Aktie zog in der Spitze bis auf 236,25 USD an. Bei 233,27 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Datadog A-Aktie belief sich zuletzt auf 258'771 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 292,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,73 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 98,22 USD. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 138,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus. Datadog A liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 0,01 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Datadog A einen Umsatz von 826.76 Mio. USD eingefahren.

Datadog A wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,53 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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