Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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20.08.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Donnerstagnachmittag nahe Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Datadog A. Bei der Datadog A-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 233,34 USD.
Bei der Datadog A-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 233,34 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'684 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Datadog A-Aktie bei 234,63 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Datadog A-Aktie bis auf 227,11 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 233,27 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 83'540 Datadog A-Aktien umgesetzt.
Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,35 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 98,22 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Datadog A seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Datadog A mit einem Umsatz von insgesamt 1.12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 35,64 Prozent gesteigert.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 05.11.2026 gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,53 USD je Datadog A-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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