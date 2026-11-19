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19.11.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend im Plus
Die Aktie von Datadog A gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 167,61 USD.
Um 20:26 Uhr wies die Datadog A-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 167,61 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'219 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Datadog A-Aktie bei 182,33 USD. Bei 174,78 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 618'501 Datadog A-Aktien.
Bei 300,43 USD erreichte der Titel am 13.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Datadog A-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 98,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 70,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Datadog A liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Datadog A im vergangenen Quartal 1.20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Datadog A 885.65 Mio. USD umsetzen können.
Die Datadog A-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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