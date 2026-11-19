Das Papier von Datadog A legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,6 Prozent auf 178,06 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'330 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Datadog A-Aktie bei 182,33 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,78 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 206'473 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 300,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Datadog A-Aktie mit einem Kursplus von 68,72 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 98,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 44,84 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Datadog A-Aktie. Am 04.11.2026 lud Datadog A zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Datadog A im vergangenen Quartal 1.20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Datadog A 885.65 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2026 2,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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