|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A verteuert sich am Nachmittag kräftig
Die Aktie von Datadog A zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Datadog A-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 6,6 Prozent auf 178,06 USD zu.
Das Papier von Datadog A legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,6 Prozent auf 178,06 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'330 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Datadog A-Aktie bei 182,33 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,78 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 206'473 Datadog A-Aktien umgesetzt.
Am 13.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 300,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Datadog A-Aktie mit einem Kursplus von 68,72 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 98,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 44,84 Prozent sinken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Datadog A-Aktie. Am 04.11.2026 lud Datadog A zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Datadog A im vergangenen Quartal 1.20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Datadog A 885.65 Mio. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 18.02.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2026 2,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie
Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Wachstumsfantasie: Analysten-Lob für Palantirs KI-Offensive - Aktie im Blick
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
|
19.11.26
|Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend im Plus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Datadog A Aktie News: Datadog A verteuert sich am Nachmittag kräftig (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
17.11.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 leichter (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 schwächelt mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten erwartet -- DAX dürfte tiefer starten -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex dürfte am Freitag Verluste hinnehmen müssen. Auch der deutsche Aktienmarkt wird wohl tiefer in den Handel einsteigen. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.