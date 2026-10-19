Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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19.10.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von Datadog A zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Datadog A konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,9 Prozent auf 259,31 USD.
Das Papier von Datadog A konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,9 Prozent auf 259,31 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'710 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Datadog A-Aktie bis auf 264,48 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 257,74 USD. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 125'616 Stück gehandelt.
Am 13.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 300,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,86 Prozent. Bei 98,22 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 06.08.2026 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,12 USD. Im letzten Jahr hatte Datadog A einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.12 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 826.76 Mio. USD in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Datadog A am 04.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Datadog A rechnen Experten am 11.11.2027.
Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Datadog A-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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