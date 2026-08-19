Datadog A Aktie News: Datadog A fällt am Mittwochabend

Um 20:26 Uhr fiel die Datadog A-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,6 Prozent auf 234,66 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'713 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Datadog A-Aktie bei 232,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 246,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 455'561 Datadog A-Aktien.

Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 292,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (98,22 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Datadog A-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ein EPS von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 826.76 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,53 USD je Datadog A-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Wachstumsfantasie: Analysten-Lob für Palantirs KI-Offensive - Aktie im Blick