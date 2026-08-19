Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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19.08.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 235,23 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Datadog A-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,4 Prozent auf 235,23 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'713 Punkten steht. Im Tief verlor die Datadog A-Aktie bis auf 234,95 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 246,66 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 116'050 Datadog A-Aktien.
Am 06.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,35 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,28 Prozent. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 98,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 139,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Datadog A-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 06.08.2026. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Datadog A ein EPS in Höhe von 2,53 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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