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18.11.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Datadog A. Im NASDAQ-Handel gewannen die Datadog A-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Um 16:28 Uhr stieg die Datadog A-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 167,04 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'332 Punkten liegt. In der Spitze legte die Datadog A-Aktie bis auf 167,58 USD zu. Mit einem Wert von 167,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 160'867 Datadog A-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2026 bei 300,43 USD. Gewinne von 79,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 98,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Datadog A gewährte am 04.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,32 USD. Im letzten Jahr hatte Datadog A einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 885.65 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.20 Mrd. USD ausgewiesen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 18.02.2027 gerechnet.
Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,75 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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