Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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18.09.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Datadog A. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 230,78 USD.
Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 230,78 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'633 Punkten notiert. Die Datadog A-Aktie gab in der Spitze bis auf 228,78 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 238,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 553'453 Datadog A-Aktien.
Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Datadog A-Aktie 26,68 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (98,22 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten Datadog A-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 06.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 826.76 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2026 2,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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