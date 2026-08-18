Datadog A Aktie News: Datadog A verteidigt am Dienstagabend Tendenz

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 20:26 Uhr die Datadog A-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 247,37 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'701 Punkten notiert. Bei 253,07 USD erreichte die Datadog A-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Datadog A-Aktie gab in der Spitze bis auf 243,37 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 244,90 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 386'448 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 06.08.2026 auf bis zu 292,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,18 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 98,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 60,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Datadog A-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Datadog A liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 826.76 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Datadog A Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Datadog A ein EPS in Höhe von 2,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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