Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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18.08.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Dienstagnachmittag fester
Die Aktie von Datadog A gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Datadog A legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 248,84 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 248,84 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'710 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Datadog A-Aktie bei 253,07 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 244,90 USD. Bisher wurden via NASDAQ 186'426 Datadog A-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.08.2026 bei 292,35 USD. Gewinne von 17,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,22 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,53 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 06.08.2026 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,01 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Datadog A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.12 Mrd. USD im Vergleich zu 826.76 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,53 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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