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17.11.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Datadog A. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,9 Prozent auf 166,10 USD.
Die Datadog A-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 3,9 Prozent auf 166,10 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'328 Punkten steht. In der Spitze büsste die Datadog A-Aktie bis auf 162,21 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 171,01 USD. Bisher wurden via NASDAQ 935'945 Datadog A-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 300,43 USD. Dieser Kurs wurde am 13.10.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Datadog A-Aktie mit einem Kursplus von 80,88 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 98,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 40,87 Prozent sinken.
Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Datadog A ein EPS von 0,10 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 885.65 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Datadog A am 18.02.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,75 USD je Datadog A-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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