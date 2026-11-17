Die Datadog A-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 164,70 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'384 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Datadog A-Aktie bis auf 163,71 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 171,01 USD. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 207'548 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (300,43 USD) erklomm das Papier am 13.10.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 82,41 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,22 USD. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 40,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Datadog A am 04.11.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,10 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 1.20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 885.65 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,75 USD je Datadog A-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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