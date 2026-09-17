Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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17.09.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A steigt am Donnerstagabend
Die Aktie von Datadog A zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 237,09 USD.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,7 Prozent auf 237,09 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'637 Punkten tendiert. Die Datadog A-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 239,00 USD. Bei 229,62 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 241'356 Datadog A-Aktien.
Bei einem Wert von 292,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2026). 23,31 Prozent Plus fehlen der Datadog A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (98,22 USD). Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 141,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,12 USD, nach 0,01 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Datadog A-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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