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17.09.2026 16:29:00

Datadog A Aktie News: Datadog A präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Datadog A Aktie News: Datadog A präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 236,33 USD zu.

Datado a
194.72 CHF 3.62%
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Im NASDAQ-Handel gewannen die Datadog A-Papiere um 16:28 Uhr 2,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'631 Punkten notiert. Die Datadog A-Aktie legte bis auf 236,33 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 229,62 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 90'543 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 292,35 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 19,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,22 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 58,44 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Datadog A-Aktie. Datadog A veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Datadog A-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,53 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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