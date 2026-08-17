Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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17.08.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Montagnachmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Datadog A. Der Datadog A-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,4 Prozent auf 246,85 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 3,4 Prozent auf 246,85 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'772 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Datadog A-Aktie bei 245,99 USD. Bei 250,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 167'629 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,35 USD. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 18,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 151,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 06.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Datadog A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 826.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 05.11.2026 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,53 USD je Datadog A-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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