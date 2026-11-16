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16.11.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A bricht am Montagabend ein
Die Aktie von Datadog A gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,5 Prozent im Minus bei 174,08 USD.
Um 20:26 Uhr fiel die Datadog A-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,5 Prozent auf 174,08 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'422 Punkten steht. Der Kurs der Datadog A-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 173,27 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 182,41 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 343'544 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 13.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 300,43 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,58 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 98,22 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 77,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Datadog A-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 04.11.2026 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,10 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Datadog A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.20 Mrd. USD im Vergleich zu 885.65 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Datadog A wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 18.02.2027 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2028 3,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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