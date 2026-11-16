Datadog A Aktie News: Datadog A am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,5 Prozent auf 175,95 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'455 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Datadog A-Aktie ging bis auf 175,60 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 182,41 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 97'792 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 13.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 300,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 70,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 98,22 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Datadog A-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 04.11.2026 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,17 Prozent auf 1.20 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 885.65 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Datadog A-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 3,77 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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