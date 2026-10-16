Datadog A Aktie News: Datadog A gibt am Abend deutlich nach

Um 20:26 Uhr ging es für die Datadog A-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 7,9 Prozent auf 245,10 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'649 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Datadog A-Aktie bis auf 243,69 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 265,41 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 482'536 Stück.

Am 13.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 300,43 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Datadog A-Aktie derzeit noch 22,58 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 59,93 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Datadog A-Aktie. Am 06.08.2026 äusserte sich Datadog A zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 826.76 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Datadog A am 04.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Datadog A rechnen Experten am 11.11.2027.

In der Datadog A-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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