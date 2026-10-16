Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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16.10.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag im Tiefenrausch
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Datadog A. Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,7 Prozent auf 251,19 USD abwärts.
Der Datadog A-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 5,7 Prozent auf 251,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'734 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Datadog A-Aktie ging bis auf 250,00 USD. Bei 265,41 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 191'181 Datadog A-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 300,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.10.2026). 19,60 Prozent Plus fehlen der Datadog A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Datadog A-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Datadog A dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,53 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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