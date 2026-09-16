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16.09.2026 20:27:13

Datadog A Aktie News: Datadog A am Mittwochabend mit grünen Vorzeichen

Datadog A Aktie News: Datadog A am Mittwochabend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Datadog A zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 234,27 USD.

Datado a
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Das Papier von Datadog A konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 234,27 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'607 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Datadog A-Aktie sogar auf 236,81 USD. Bei 227,84 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 231'268 Datadog A-Aktien.

Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Datadog A-Aktie mit einem Kursplus von 24,79 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2026 bei 98,22 USD. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 138,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Datadog A 0,000 USD aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,53 USD je Datadog A-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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