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16.09.2026 16:29:00

Datadog A Aktie News: Datadog A legt am Mittwochnachmittag zu

Datadog A Aktie News: Datadog A legt am Mittwochnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Datadog A. Zuletzt ging es für das Datadog A-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 234,21 USD.

Datado a
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Datadog A zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 234,21 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'600 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Datadog A-Aktie legte bis auf 235,87 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 227,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 80'405 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,35 USD) erklomm das Papier am 06.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 98,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 138,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 826.76 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Datadog A wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,53 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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