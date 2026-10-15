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15.10.2026 16:29:00

Datadog A Aktie News: Datadog A verzeichnet am Nachmittag Verluste

Datadog A Aktie News: Datadog A verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Datadog A gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 265,15 USD.

Datado a
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Die Datadog A-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 265,15 USD nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'702 Punkten notiert. Im Tief verlor die Datadog A-Aktie bis auf 258,23 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 261,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 145'287 Datadog A-Aktien.

Am 13.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 300,43 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Datadog A-Aktie somit 11,74 Prozent niedriger. Bei 98,22 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 62,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Datadog A-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Datadog A am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Datadog A 1.12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 04.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Datadog A möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,53 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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