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15.09.2026 20:27:13

Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend mit Einbussen

Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 229,29 USD ab.

Datado a
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Um 20:26 Uhr rutschte die Datadog A-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 229,29 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'586 Punkten liegt. Die Datadog A-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 224,40 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 225,00 USD. Bisher wurden heute 275'685 Datadog A-Aktien gehandelt.

Am 06.08.2026 markierte das Papier bei 292,35 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Datadog A-Aktie liegt somit 21,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (98,22 USD). Mit einem Kursverlust von 57,17 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Datadog A liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 0,01 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 1.12 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 826.76 Mio. USD umgesetzt.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,53 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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