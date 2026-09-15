Datadog A Aktie News: Datadog A verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 227,57 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'586 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Datadog A-Aktie bis auf 224,40 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 225,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 66'546 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,35 USD) erklomm das Papier am 06.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Datadog A-Aktie mit einem Kursplus von 28,47 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,84 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Datadog A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 06.08.2026 äusserte sich Datadog A zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,01 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2026 2,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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