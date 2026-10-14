Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend mit Kurseinbussen

Um 20:26 Uhr fiel die Datadog A-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 271,97 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'705 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Datadog A-Aktie bei 271,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 281,11 USD. Bisher wurden via NASDAQ 224'462 Datadog A-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 300,43 USD erreichte der Titel am 13.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,46 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 98,22 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 176,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Datadog A am 06.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Datadog A 0,01 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Datadog A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.12 Mrd. USD im Vergleich zu 826.76 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2026 2,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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