Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
14.09.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Hausse bei Datadog A am Montagabend
Die Aktie von Datadog A zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Datadog A-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 5,3 Prozent auf 232,94 USD nach oben.
Um 20:26 Uhr sprang die Datadog A-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,3 Prozent auf 232,94 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'634 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Datadog A-Aktie bei 233,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,02 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 264'204 Datadog A-Aktien umgesetzt.
Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 137,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 826.76 Mio. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Datadog A ein EPS in Höhe von 2,53 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie
Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Wachstumsfantasie: Analysten-Lob für Palantirs KI-Offensive - Aktie im Blick
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
|
20:27
|Datadog A Aktie News: Hausse bei Datadog A am Montagabend (finanzen.ch)
|
16:29
|Datadog A Aktie News: Datadog A steigt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
09.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegte, war bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Anleger an den US-Börsen halten sich zurück. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.