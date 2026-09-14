Datadog A Aktie News: Hausse bei Datadog A am Montagabend

Um 20:26 Uhr sprang die Datadog A-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,3 Prozent auf 232,94 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'634 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Datadog A-Aktie bei 233,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,02 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 264'204 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 292,35 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,22 USD. Dieser Wert wurde am 25.02.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 137,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Datadog A am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 826.76 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Datadog A ein EPS in Höhe von 2,53 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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