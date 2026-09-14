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14.09.2026 16:29:00

Datadog A Aktie News: Datadog A steigt am Montagnachmittag

Datadog A Aktie News: Datadog A steigt am Montagnachmittag

Die Aktie von Datadog A gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 224,78 USD.

Datado a
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Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 224,78 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'596 Punkten notiert. Die Datadog A-Aktie legte bis auf 225,26 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,02 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 83'391 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,35 USD. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 98,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 56,31 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 06.08.2026 legte Datadog A die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1.12 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 826.76 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Datadog A einen Gewinn von 2,53 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
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