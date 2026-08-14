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14.08.2026 20:27:13

Datadog A Aktie News: Datadog A zeigt sich am Abend freundlich

Datadog A Aktie News: Datadog A zeigt sich am Abend freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Datadog A. Zuletzt sprang die Datadog A-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 256,75 USD zu.

Datado a
205.09 CHF 1.24%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 1,8 Prozent auf 256,75 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'784 Punkten notiert. Die Datadog A-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 257,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 252,72 USD. Bisher wurden via NASDAQ 411'604 Datadog A-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,35 USD. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 13,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Datadog A-Aktie damit 161,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 06.08.2026 hat Datadog A die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Datadog A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 826.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Datadog A veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,53 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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