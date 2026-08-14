Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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14.08.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A behauptet sich am Nachmittag
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Datadog A. Mit einem Kurs von 252,40 USD zeigte sich die Datadog A-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.
Zum Vortag unverändert notierte die Datadog A-Aktie um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel bei 252,40 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'796 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Datadog A-Aktie bis auf 253,98 USD. Der Kurs der Datadog A-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 248,55 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 252,72 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 110'293 Datadog A-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,35 USD. Dieser Kurs wurde am 06.08.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 98,22 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 61,09 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Datadog A-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Datadog A veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 826.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Datadog A dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,53 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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