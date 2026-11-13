|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.11.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend mit roter Tendenz
Die Aktie von Datadog A gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Datadog A-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 183,47 USD.
Die Datadog A-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 183,47 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'554 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Datadog A-Aktie bis auf 178,10 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 188,24 USD. Bisher wurden heute 291'827 Datadog A-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 300,43 USD erreichte der Titel am 13.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,75 Prozent hinzugewinnen. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 46,47 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Datadog A-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 04.11.2026 äusserte sich Datadog A zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.20 Mrd. USD – ein Plus von 35,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Datadog A 885.65 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 3,77 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie
Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial
Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen
Wachstumsfantasie: Analysten-Lob für Palantirs KI-Offensive - Aktie im Blick
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-
|
13.11.26
|Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Datadog A Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Datadog A (finanzen.ch)
|
10.11.26
|S&P 500-Papier Datadog A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Datadog A von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 legt zum Ende des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zu (finanzen.ch)
Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.