Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend mit roter Tendenz

Die Datadog A-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 183,47 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'554 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Datadog A-Aktie bis auf 178,10 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 188,24 USD. Bisher wurden heute 291'827 Datadog A-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 300,43 USD erreichte der Titel am 13.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,75 Prozent hinzugewinnen. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 46,47 Prozent könnte die Datadog A-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Datadog A-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 04.11.2026 äusserte sich Datadog A zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.20 Mrd. USD – ein Plus von 35,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Datadog A 885.65 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 18.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 3,77 USD je Aktie in den Datadog A-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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