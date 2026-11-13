Datadog A Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Datadog A

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 181,47 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'506 Punkten realisiert. Bei 181,37 USD markierte die Datadog A-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 188,24 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Datadog A-Aktien beläuft sich auf 124'745 Stück.

Am 13.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 300,43 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,55 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.02.2026 (98,22 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 04.11.2026 hat Datadog A in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.20 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Datadog A einen Umsatz von 885.65 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.02.2027 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 3,77 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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