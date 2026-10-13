Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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13.10.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 286,25 USD.
Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 286,25 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'805 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Datadog A-Aktie bei 282,59 USD. Bei 284,44 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 228'642 Datadog A-Aktien umgesetzt.
Am 12.10.2026 markierte das Papier bei 300,43 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,95 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 98,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 65,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 äusserte sich Datadog A zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,01 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Datadog A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.12 Mrd. USD im Vergleich zu 826.76 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Datadog A-Gewinn in Höhe von 2,53 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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