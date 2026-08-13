Datadog A Aktie News: Datadog A am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

Die Datadog A-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 247,23 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'813 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Datadog A-Aktie bei 249,67 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 241,27 USD. Der Tagesumsatz der Datadog A-Aktie belief sich zuletzt auf 145'457 Aktien.

Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,22 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 60,27 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Datadog A am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Datadog A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.12 Mrd. USD im Vergleich zu 826.76 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Datadog A am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Datadog A im Jahr 2026 2,53 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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