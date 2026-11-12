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12.11.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A zeigt sich am Abend freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Datadog A. Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 185,09 USD.
Die Datadog A-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 185,09 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'609 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Datadog A-Aktie bis auf 186,51 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 179,07 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 308'834 Datadog A-Aktien den Besitzer.
Am 13.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 300,43 USD an. Der aktuelle Kurs der Datadog A-Aktie ist somit 62,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 98,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,94 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten Datadog A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 1.20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 885.65 Mio. USD umgesetzt.
Am 18.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 3,77 USD im Jahr 2028 aus.
Redaktion finanzen.ch
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