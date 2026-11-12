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12.11.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Datadog A. Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 180,48 USD abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,1 Prozent auf 180,48 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'591 Punkten steht. In der Spitze büsste die Datadog A-Aktie bis auf 176,43 USD ein. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 179,07 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 99'562 Datadog A-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.10.2026 bei 300,43 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 66,46 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,22 USD am 25.02.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 83,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Datadog A-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Datadog A liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1.20 Mrd. USD gegenüber 885.65 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Datadog A-Bilanz für Q4 2026 wird am 18.02.2027 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Datadog A im Jahr 2028 3,77 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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