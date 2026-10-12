Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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12.10.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A gibt am Montagabend nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 288,15 USD abwärts.
Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 288,15 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'800 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Datadog A-Aktie bei 286,49 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 297,24 USD. Von der Datadog A-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 294'666 Stück gehandelt.
Bei 300,43 USD markierte der Titel am 12.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 4,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 98,22 USD. Abschläge von 65,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Datadog A-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Datadog A am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Datadog A 0,01 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1.12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 826.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.
Experten taxieren den Datadog A-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,53 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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