Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035
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12.10.2026 16:29:00
Datadog A Aktie News: Datadog A am Montagnachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Datadog A. Die Datadog A-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 290,93 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Datadog A nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 290,93 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'805 Punkten notiert. Im Tief verlor die Datadog A-Aktie bis auf 290,66 USD. Mit einem Wert von 297,24 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 133'597 Datadog A-Aktien.
Bei 300,43 USD markierte der Titel am 12.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,27 Prozent. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,22 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Datadog A-Aktie 196,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Datadog A am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.12 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 826.76 Mio. USD in den Büchern standen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Datadog A wird am 05.11.2026 gerechnet.
In der Datadog A-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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