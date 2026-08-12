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12.08.2026 20:27:13
Datadog A Aktie News: Datadog A am Mittwochabend im Minusbereich
Die Aktie von Datadog A gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 241,09 USD.
Das Papier von Datadog A gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 241,09 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'755 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Datadog A-Aktie bisher bei 240,13 USD. Mit einem Wert von 240,13 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 595'159 Datadog A-Aktien gehandelt.
Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Datadog A-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 25.02.2026 Kursverluste bis auf 98,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Datadog A-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Datadog A 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Datadog A am 06.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 826.76 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,53 USD je Datadog A-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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