Datadog A Aktie News: Datadog A schiebt sich am Nachmittag vor

Um 16:28 Uhr sprang die Datadog A-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 250,58 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'751 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Datadog A-Aktie bisher bei 255,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 240,13 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 223'846 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 16,67 Prozent Plus fehlen der Datadog A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,22 USD ab. Mit einem Kursverlust von 60,80 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 1.12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 826.76 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,53 USD je Datadog A-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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