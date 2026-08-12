Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’825 0.1%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9375 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’411 1.0%  Bitcoin 51’519 -0.1%  Dollar 0.8135 0.3%  Öl 89.0 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So entwickeln sich Ölpreis, Goldpreis & Co. am Abend am Rohstoffmarkt
Schweizer ETF-Markt bricht Rekorde: Volumen und Listings erreichen historische Höchststände
Hypoport legt neues Aktienrückkaufprogramm auf - Aktie steigt
Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert
Kudelski-Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Entertainment - Aktie im Blick
Suche...

Datado a Aktie 49718937 / US23804L1035

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 16:29:00

Datadog A Aktie News: Datadog A schiebt sich am Nachmittag vor

Datadog A Aktie News: Datadog A schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Datadog A gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Datadog A-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 250,58 USD nach oben.

Datado a
198.05 CHF -6.88%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Datadog A-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 250,58 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'751 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Datadog A-Aktie bisher bei 255,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 240,13 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 223'846 Datadog A-Aktien umgesetzt.

Am 06.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 16,67 Prozent Plus fehlen der Datadog A-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,22 USD ab. Mit einem Kursverlust von 60,80 Prozent würde die Datadog A-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Datadog A am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 1.12 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 826.76 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,53 USD je Datadog A-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Datadog A-Aktie

Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial

Gespaltener Software-Sektor: Hier sieht ein Analyst die besten Chancen

Wachstumsfantasie: Analysten-Lob für Palantirs KI-Offensive - Aktie im Blick


Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Datadog Inc Registered Shs -A-

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten