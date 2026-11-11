Datadog A Aktie News: Datadog A am Abend fester

Das Papier von Datadog A legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,9 Prozent auf 187,19 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'625 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Datadog A-Aktie bei 188,55 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 185,15 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 269'583 Datadog A-Aktien den Besitzer.

Am 13.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 300,43 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Datadog A-Aktie somit 37,69 Prozent niedriger. Bei 98,22 USD fiel das Papier am 25.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Datadog A-Aktie 47,53 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Datadog A-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Datadog A gewährte am 04.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,10 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,17 Prozent auf 1.20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 885.65 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Datadog A am 18.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Datadog A-Aktie in Höhe von 2,75 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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